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В Госдуму направили законопроекты о поддержке участников СВО и их семей

Сенаторы направили в Госдуму три законопроекта о поддержке участников СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Сенаторы направили в Госдуму три законопроекта, направленных на дополнительную поддержку участников спецоперации и членов их семей, речь идет о бесплатном проезде к месту прохождения военно-врачебной комиссии, поступлении в учебные заведения, сообщает пресс-служба СФ.

"Законопроекты, которые обсуждались в рамках рабочей группы Совета Федерации по законодательному обеспечению прав и законных интересов граждан РФ — участников СВО и членов их семей, направлены в Государственную Думу.

Руководитель группы, вице-спикер Совфеда Инна Святенко сообщила, что закон «О статусе военнослужащих» дополняется правом военнослужащих на проезд на безвозмездной основе к месту прохождения военно-врачебной (военно-летной) комиссии и обратно.

«Сейчас имеется различие между военнослужащими и гражданами, пребывающими в добровольческих формированиях, в праве на бесплатный проезд в случае необходимости прохождения военно-врачебной комиссии. Принятие изменений будет способствовать выравниванию статуса всех участников СВО», — приводятся в сообщении слова Святенко.

По ее словам, другой законопроект касается права на бесплатное поступление на обучение в пределах выделенной квоты без проведения вступительных испытаний членам семей погибших участников СВО.

«Супруги погибших военнослужащих находятся в социально уязвимом положении, поскольку потеря кормильца обусловливает необходимость их устройства работу. Поэтому требуется обеспечить возможность получения образования, переподготовки, а иногда и получение профессии впервые, чтобы обеспечить достойную жизнь семьи», — пояснила сенатор.

Вице-спикер СФ сообщила, что третий законопроект наделяет достигших 18 лет детей участников СВО правом на компенсации и льготы в период между окончанием обучения в школе и поступлением в колледж, техникум и вуз до 1 сентября.

Учебный год в школах заканчивается в июне, поступление в образовательную организацию среднего или высшего профессионального образования возможно только в августе, и учебный год в этих организациях начинается с 1 сентября.

«При этом дети участников СВО в период между окончанием обучения в школе и поступлением в колледж или вуз остаются без социальных гарантий и компенсаций. Исправляем эту ситуацию». — сказала Святенко.