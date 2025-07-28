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Родителям с детьми до 18 лет могут ввести дополнительный выходной

Депутат Марченко предложил ввести дополнительный выходной для родителей с детьми.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Евгений Марченко предложил давать ежемесячный выходной для одного из работающих родителей с детьми до 18 лет, передает Life.ru.

«Введение дополнительного выходного дня не только повысит эффективность воспитания, но и будет способствовать укреплению традиционных семейных ценностей и формированию более тесных эмоциональных связей между поколениями», — приводит издание его слова.

Отмечается, что Марченко обратился с соответствующим документом в Министерство труда и соцзащиты.

Весной президент России Владимир Путин заявлял, что рождение и воспитание детей дает человеку чувство удовлетворения и счастья, назвав это главным смыслом бытия.