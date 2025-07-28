В Омске назван округ-лидер по числу столетних жителей

В понедельник, 28 июля 2025 года, мэр Сергей Шелест озвучил количество омичей, перешагнувших 100-летний рубеж. По сравнению с показателями годичной давности их число выросло на несколько десятков.
«Наибольшее количество долгожителей проживает в Центральном округе — 29 человек. В Советском округе — 26, в Кировском — 13, в Октябрьском — 12 и в Ленинском — 10 долгожителей», — отметил градоначальник.
Таким образом, в совокупности в областном центре проживает 90 человек, чей паспортный возраст представляет собой трехзначное число. Годом ранее речь шла о 70 долгожителях.
Отметим, мэр привел эти данные, чтобы известить о том, что каждому из таких граждан полагается персональный подарок к грядущему Дню города, а также персональное поздравление на дому.