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В Омске назван округ-лидер по числу столетних жителей

В Омске обнаружилось 90 граждан в возрасте от 100 лет.

Источник: SuperOmsk.ru

В понедельник, 28 июля 2025 года, мэр Сергей Шелест озвучил количество омичей, перешагнувших 100-летний рубеж. По сравнению с показателями годичной давности их число выросло на несколько десятков.

«Наибольшее количество долгожителей проживает в Центральном округе — 29 человек. В Советском округе — 26, в Кировском — 13, в Октябрьском — 12 и в Ленинском — 10 долгожителей», — отметил градоначальник.

Таким образом, в совокупности в областном центре проживает 90 человек, чей паспортный возраст представляет собой трехзначное число. Годом ранее речь шла о 70 долгожителях.

Отметим, мэр привел эти данные, чтобы известить о том, что каждому из таких граждан полагается персональный подарок к грядущему Дню города, а также персональное поздравление на дому.