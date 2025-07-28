Самарскую область 28 июля 2025 года накроет волной с полярных широт

Жителям Самарской области в конце июля повезет с погодой — регион ожидают комфортные температуры и отсутствие дождей, сообщают синоптики Приволжского УГМС.
Днем в понедельник, 28 июля, столбик термометра поднимется до отметок +22…+27 °C. Синоптики не обещают дождей, ожидается переменная облачность, сопровождаемая северным ветром от 8 до 13 м/с.
К утру вторника, 29 июля, температура снизится до +12…+17 °C, но в дневное время снова потеплеет, достигнув +23…+28 °C. Осадки также маловероятны, а направление ветра сохранится северным: в ночные часы его скорость составит 5−10 м/с, а днем усилится до 7−12 м/с.
Метеорологи поясняют: потепление сопровождается сменой воздушных потоков — в регион поступает прохладная масса из полярных широт Европейской части России, что обеспечивает ясную и устойчивую погоду.
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