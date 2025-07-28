В Самаре пустят дополнительные рейсы на переправе до Рождествена 30 и 31 июля

Речь идет о направлении из Октябрьского спуска до населенного пункта на правом берегу Волги. Подробностями поделились представители местного Речного пассажирского предприятия (СРПП).
Дополнительные рейсы на грузовую паромную переправу до Рождествена пустят в среду и четверг. 30-го числа отправление в 19:00 из села до города. 31-го в 20:00 — по обратному маршруту.
Получить дополнительную информацию о работе водного транспорта можно на официальном сайте СРПП и по телефонам: 8 (846)222−91−91, 8 (846)222−93−37 и 89170114221.
Ранее писали, что расписание движения «Валдай-45Р» между Самарой и Ширяево изменится с 1 августа.
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