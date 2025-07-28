Артем Дзюба вышел на первое место по незабитым пенальти в чемпионатах России

36-летний форвард «красно-черных» не реализовал десятый 11-метровый в матче с «Сочи».
Напомним, «молодые и звонкие» встречались с южанами на «Фиште» вечером 26 июля. Тольяттинцы всухую разгромили хозяев со счетом 4:0 и вышли на вторую строчку в Премьер-лиге с четырьмя очками.
Забили Дмитрий Пестряков, Алекса Джурасович, Максим Болдырев и Артем Дзюба. Все — до перерыва. А во втором тайме, на 57-й минуте, 22-й номер волжан не забил пенальти. Это уже десятая неудачная попытка для него в чемпионатах России.
С таким показателем нападающий «Акрона» вышел на первое место в профильном рейтинге, обойдя Олега Веретенникова с девятью нереализованными 11-метровыми, сообщает телеграм-канал «ЦИФРОСКОП».
Ранее молодежка «красно-черных» сыграла вничью с «Ростовом» в матче с двумя удалениями — 1:1 (6+).
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.