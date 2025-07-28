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Артем Дзюба вышел на первое место по незабитым пенальти в чемпионатах России

36-летний форвард «красно-черных» не реализовал десятый 11-метровый в матче с «Сочи».

36-летний форвард «красно-черных» не реализовал десятый 11-метровый в матче с «Сочи».

Напомним, «молодые и звонкие» встречались с южанами на «Фиште» вечером 26 июля. Тольяттинцы всухую разгромили хозяев со счетом 4:0 и вышли на вторую строчку в Премьер-лиге с четырьмя очками.

Забили Дмитрий Пестряков, Алекса Джурасович, Максим Болдырев и Артем Дзюба. Все — до перерыва. А во втором тайме, на 57-й минуте, 22-й номер волжан не забил пенальти. Это уже десятая неудачная попытка для него в чемпионатах России.

С таким показателем нападающий «Акрона» вышел на первое место в профильном рейтинге, обойдя Олега Веретенникова с девятью нереализованными 11-метровыми, сообщает телеграм-канал «ЦИФРОСКОП».

Ранее молодежка «красно-черных» сыграла вничью с «Ростовом» в матче с двумя удалениями — 1:1 (6+).

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