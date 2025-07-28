В Приморье осуждают сторонников запрещённой секты

В Приморье продолжается работа правоохранительных органов по борьбе с экстремизмом. С момента, когда Верховный Суд РФ признал «Управленческий центр Свидетелей Иеговы»* экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны, в регионе было возбуждено свыше 30 уголовных дел в отношении его сторонников. Из них 20 человек уже осуждены, включая лидеров, получивших длительные сроки лишения свободы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Антитеррористическая комиссия Приморья призывает жителей проявлять повышенную бдительность и не участвовать в деятельности запрещённых группировок. По заявлениям комиссии, организация под видом религиозного учения внедряется в общество, разрушает семьи, навязывает деструктивную идеологию и нарушает закон. Особую активность религиозные активисты проявляют в социальных сетях и мессенджерах, а также при общении с уязвимыми категориями населения — пенсионерами, людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и одинокими гражданами.
«Деятельность религиозных организаций, таких как “Свидетели Иеговы”, представляет серьёзную угрозу общественной безопасности и духовным ценностям граждан. Организация разрушает семьи, навязывает деструктивную идеологию и нарушает российское законодательство. Призываем жителей края проявлять незамедлительно сообщать о фактах активности данной организации», — заявил руководитель аппарата Антитеррористической комиссии Приморья Игорь Савченко.
Он напомнил, что за организацию или участие в деятельности экстремистской организации, а также за её финансирование предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Уголовная ответственность наступает с 16 лет.
Напомним, в апреле текущего года во Владивостоке Первореченский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении семи человек, причастных к деятельности религиозного объединения «Свидетели Иеговы». По данным следствия, с июля по октябрь 2017 года обвиняемые проводили собрания, во время которых обсуждали запрещённую литературу, направленную на религиозную рознь и ненависть, а также собирали пожертвования.
*Входит в перечень некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».