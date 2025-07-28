В Приморье осуждают сторонников запрещённой секты

В Приморье продолжается работа правоохранительных органов по борьбе с экстремизмом. С момента, когда Верховный Суд РФ признал «Управленческий центр Свидетелей Иеговы»* экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны, в регионе было возбуждено свыше 30 уголовных дел в отношении его сторонников. Из них 20 человек уже осуждены, включая лидеров, получивших длительные сроки лишения свободы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.