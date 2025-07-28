Уже вовсю скупают: куда поехать зимой на отдых и как сэкономить на путевке

Кроме того, несколько российских городов способны погрузить в атмосферу новогодней сказки. Особенно это актуально для семей с детьми. Уже открыты продажи туров в Великий Устюг — на родину Деда Мороза. Это направление популярно не только у отдельных семей-путешественников, но и у школьных групп. Конечно, не обойтись и без Снегурочки, ее резиденция находится в Костроме. В этот поволжский город тоже уже можно приобрести новогоднюю путевку. А те, кто хочет почувствовать себя полярником, увидеть северное сияние и китов, уже покупают туры в Мурманскую область.