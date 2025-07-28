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Уже вовсю скупают: куда поехать зимой на отдых и как сэкономить на путевке

До новогодних праздников еще далеко, но москвичи уже строят на них планы и вовсю скупают зимние туры. «Вечерняя Москва» разобралась, где москвичи планируют провести новогодние праздники и выгодно ли приобретать путевку сейчас.

До новогодних праздников еще далеко, но москвичи уже строят на них планы и вовсю скупают зимние туры. «Вечерняя Москва» разобралась, где москвичи планируют провести новогодние праздники и выгодно ли приобретать путевку сейчас.

Интерес россиян к раннему бронированию туров вырос на 20 процентов относительно прошлого года, отмечает директор по развитию партнерской сети в крупном российском сервисе путешествий Эмиль Зиядинов. Это касается не только комплексных путевок, но и билетов, и отелей для самостоятельных путешествий.

— В среднем при раннем бронировании можно сэкономить 10−20 процентов. Скидки связаны со стремлением туроператоров увеличить спрос на сезон, который у большинства пока не в приоритете. Сэкономить больше (до 30 процентов) получится на конкретных отелях, специальных акциях или путевках на даты после новогодней недели, когда спрос резко падает, — подчеркивает Зиядинов.

По его словам, часто экономия складывается не столько из скидки, сколько из гибкости путешественника.

— Если человек готов выбрать менее популярный курорт, проанализировать предложения разных туроператоров, полететь с ночной стыковкой или выехать 3−4 января вместо 30 декабря, то выгода для бюджета окажется больше, — подчеркивает эксперт.

Налог на отдых за границей: подробности.

Любимые маршруты.

Что любопытно, в зимний сезон россияне предпочитают путешествовать по тем же направлениям, что и летом.

— За атмосферой праздников, рождественскими ярмарками и музеями едут в Москву, Санкт-Петербург и Казань. За теплой зимой — в Краснодарский край: Сочи, Анапу, Геленджик. За снегом и лыжным туризмом — в Красную Поляну, Шерегеш и Домбай. Для оздоровления выбирают Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск с мягким климатом, для единения с природой — Байкал, Карелию и Алтай, — отмечает Зиядинов.

Сказка не за горами.

Кроме того, несколько российских городов способны погрузить в атмосферу новогодней сказки. Особенно это актуально для семей с детьми. Уже открыты продажи туров в Великий Устюг — на родину Деда Мороза. Это направление популярно не только у отдельных семей-путешественников, но и у школьных групп. Конечно, не обойтись и без Снегурочки, ее резиденция находится в Костроме. В этот поволжский город тоже уже можно приобрести новогоднюю путевку. А те, кто хочет почувствовать себя полярником, увидеть северное сияние и китов, уже покупают туры в Мурманскую область.

Забыть о холоде.

По словам Зиядинова, среди зарубежных направлений зимой в приоритете пляжные направления с прямыми перелетами. Традиционно востребованы ОАЭ, Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка, Гоа, Куба, Египет. Там зимой можно забыть о холоде и наслаждаться пляжным отдыхом. Кроме того, для всех вышеперечисленных направлений россиянам или не требуется виза, или ее легко получить.

Любовь Воронина, управляющий директор компании-туроператора:

— При раннем бронировании туристы получают возможность тщательно подобрать не только отель, но и конкретный тип номера, а в некоторых случаях даже выбрать определенный номер. Кроме того, многие туроператоры предлагают удобные условия оплаты при заблаговременном бронировании, включая минимальный первоначальный взнос в размере около 10 процентов от стоимости тура.

У туристов, отправляющихся за границу, часто возникают вопросы по поводу таможни: какое имущество нужно декларировать? Из-за неосведомленности высок риск получить административный протокол и лишиться части вещей. Что подлежит декларации, как это сделать и обязательно ли готовить документы заранее, «ВМ» рассказали в Федеральной таможенной службе РФ.