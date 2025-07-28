Из-за сбоя в информационных системах отменился авиарейс из Москвы в Уфу

В пресс-службе авиаперевозчика пояснили, что в настоящее время специалисты работают над устранением неполадок и восстановлением штатного режима работы сервисов. Пассажиров просят уточнять информацию о своих рейсах на электронных табло аэропортов и следить за объявлениями по громкой связи.