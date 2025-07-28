Из-за сбоя в информационных системах отменился авиарейс из Москвы в Уфу

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о техническом сбое в работе информационных систем, который привел к вынужденной корректировке расписания. В числе прочих рейсов был отменен авиарейс из Москвы в Уфу.
В пресс-службе авиаперевозчика пояснили, что в настоящее время специалисты работают над устранением неполадок и восстановлением штатного режима работы сервисов. Пассажиров просят уточнять информацию о своих рейсах на электронных табло аэропортов и следить за объявлениями по громкой связи.
«Аэрофлот» принес извинения за доставленные неудобства. В качестве ориентира для пассажиров, вылетающих из Москвы, рекомендовано проверять статус рейсов через онлайн-табло аэропорта Шереметьево.
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