Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за сбоя в информационных системах отменился авиарейс из Москвы в Уфу

Авиарейс Москва-Уфа отменили из-за технического сбоя.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о техническом сбое в работе информационных систем, который привел к вынужденной корректировке расписания. В числе прочих рейсов был отменен авиарейс из Москвы в Уфу.

В пресс-службе авиаперевозчика пояснили, что в настоящее время специалисты работают над устранением неполадок и восстановлением штатного режима работы сервисов. Пассажиров просят уточнять информацию о своих рейсах на электронных табло аэропортов и следить за объявлениями по громкой связи.

«Аэрофлот» принес извинения за доставленные неудобства. В качестве ориентира для пассажиров, вылетающих из Москвы, рекомендовано проверять статус рейсов через онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.