В Новосибирской области задержали наркокурьера с партией «искусственного героина»

Как уточнили в ведомстве, 31-летний мужчина забрал из тайника в Новосибирском районе партию наркотиков и на автомобиле Lada Priora направился в Кемеровскую область. Его остановили на дороге недалеко от поселка Раздольный. В машине у него нашли полимерный пакет с синтетическими наркотиками — карфентанил массой более 62 граммов, известный как «искусственный героин». Экспертиза подтвердила, что вещество запрещено.