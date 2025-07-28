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В Новосибирской области задержали наркокурьера с партией «искусственного героина»

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: РИА "Новости"

Стражи правопорядка задержали межрегионального наркокурьера, который перевозил наркотики из Новосибирска в Кемеровскую область. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Как уточнили в ведомстве, 31-летний мужчина забрал из тайника в Новосибирском районе партию наркотиков и на автомобиле Lada Priora направился в Кемеровскую область. Его остановили на дороге недалеко от поселка Раздольный. В машине у него нашли полимерный пакет с синтетическими наркотиками — карфентанил массой более 62 граммов, известный как «искусственный героин». Экспертиза подтвердила, что вещество запрещено.

Также у задержанного в квартире нашли электронные весы и банковскую карту, с помощью которой он, предположительно, снимал деньги за продажу наркотиков. Мужчина рассказал, что получал наркотики из тайников-закладок по области и перевозил их для дальнейшей фасовки.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте наркотиков и попытке их сбыта. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее BFM-Новосибирск писал, что в Новосибирской области выросло число преступлений, связанных с наркотиками.