В Новосибирской области задержали наркокурьера с партией «искусственного героина»

Стражи правопорядка задержали межрегионального наркокурьера, который перевозил наркотики из Новосибирска в Кемеровскую область. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Как уточнили в ведомстве, 31-летний мужчина забрал из тайника в Новосибирском районе партию наркотиков и на автомобиле Lada Priora направился в Кемеровскую область. Его остановили на дороге недалеко от поселка Раздольный. В машине у него нашли полимерный пакет с синтетическими наркотиками — карфентанил массой более 62 граммов, известный как «искусственный героин». Экспертиза подтвердила, что вещество запрещено.
Также у задержанного в квартире нашли электронные весы и банковскую карту, с помощью которой он, предположительно, снимал деньги за продажу наркотиков. Мужчина рассказал, что получал наркотики из тайников-закладок по области и перевозил их для дальнейшей фасовки.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте наркотиков и попытке их сбыта. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее BFM-Новосибирск писал, что в Новосибирской области выросло число преступлений, связанных с наркотиками.