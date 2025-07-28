Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

12-этажный «дом-монстр» сносят в Самарканде

В Самарканде начали снос знаменитого 12-этажного самостроя в махалле «Конигил», сообщили журналисты Podrobno.uz со ссылками на очевидцев. Хозяин дома записал видео, в котором просит остановить демонтаж.

Источник: Fergana Media

Судя по кадрам с места событий, к самострою подогнали подъемный кран. Демонтаж осложняется формой и расположением здания, оно расширяется кверху и нависает над соседними жилыми домами.

Дом начали строить в 2012 году, якобы по проекту японских специалистов. Хозяин будущего здания не стал оформлять какие-либо официальные разрешения и согласования.

По изначальному проекту, дом планировали сделать девятиэтажным. Однако в процессе строительства его дополнили еще тремя мансардными этажами. Из-за необычной формы и истории возникновения здание прозвали «домом-монстром» и «махаллинской Бурдж-Халифой» (по аналогии с дубайским небоскребом). Дом стал народной достопримечательностью и символом самостроев.

Власти пытались остановить строительство. Спор чиновников с владельцем здания продолжался с 2015 года. В 2022 году суд постановил снести самострой за счет владельца. Однако на следующий год дом продолжил стоять, а на первом этаже самостроя даже открылось кафе.