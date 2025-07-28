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В небе над Новосибирской областью летали семь беспилотников

Сотрудники полиции уточнили, что все сообщения об обнаружении дронов отрабатываются, проводятся необходимые проверочные мероприятия.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирской области заметили беспилотники. Отмечается, что в ГУ МВД России по региону поступают сообщения о БПЛА от жителей области.

Сотрудники ведомства уточняют, что все сообщения об обнаружении дронов отрабатываются, проводятся необходимые проверочные мероприятия. К примеру, на прошлой неделе в полицию обратились несколько раз. Было установлено, что один вылет был санкционированным, а второй — несанкционированным.

В результате по некоторым сообщениям об обнаружении БПЛА в небе информация не подтвердилась. Однако ситуацию держат на контроле.

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