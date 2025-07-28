Авиакомпания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов из Москвы в Минск и обратно

Так, стало известно, что отменен рейс SU1830, который должен был вылететь из московского «Шереметьево» и совершить посадку в Минске в 10.40. Кроме того, были отменены рейсы из Москвы с посадкой в белорусской столице в 13.45 и 16.20. Не состоятся рейсы из Минска в Москву, запланированные на 11.40, 14.45, 17.20.