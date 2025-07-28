Авиакомпания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов из Москвы в Минск и обратно, пишет Sputnik.by со ссылкой на онлайн-табло Национального аэропорта «Минск».
Так, стало известно, что отменен рейс SU1830, который должен был вылететь из московского «Шереметьево» и совершить посадку в Минске в 10.40. Кроме того, были отменены рейсы из Москвы с посадкой в белорусской столице в 13.45 и 16.20. Не состоятся рейсы из Минска в Москву, запланированные на 11.40, 14.45, 17.20.
Что касается вечерних рейсов, то пока их планируется осуществить, согласно расписанию. Известно, что корректировки в расписании российской авиакомпании случились по причине сбоя в работе информационных систем компании. Всего «Аэрофлот» отменил 42 рейса. В авиакомпании заявили, что специалисты работают над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшего восстановления штатной работы сервисов.
Тем временем ночной междугородний автобус запустили из Минска, который идет свыше четырех часов.
Ранее посол Борис Грызлов сказал, что взаимный турпоток РФ и Беларуси в 2024 — 6 млн человек.
А еще Совмин Беларуси назвал единственную рабочую субботу в 2026 году.