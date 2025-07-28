За неделю в Новосибирскую область прибыли 8 687 иностранцев

За неделю Новосибирскую область покинули 9108 иностранцев, в то время как прибыли 8687. Об этом сообщил начальник ГУ МВД по региону Андрей Кульков на совещании у губернатора.
Отток иностранных граждан наблюдается уже вторую неделю подряд. По словам Кулькова, на прошлой неделе сотрудники правоохранительных органов проверили 11 объектов, где жили или работали иностранцы. В результате было выявлено 228 нарушений миграционного законодательства.
По итогам проверок троих иностранцев выдворили, ещё трое были депортированы. Кроме того, 123 человека легализовали своё пребывание в России.