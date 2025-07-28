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Тольяттинский «Акрон» стал первым по ожидаемым голам во втором туре РПЛ

«Молодые и звонкие» активнее и опаснее остальных атаковали ворота соперника в минувшем круге чемпионата.

«Молодые и звонкие» активнее и опаснее остальных атаковали ворота соперника в минувшем круге чемпионата.

Во втором туре РПЛ «Акрон» играл с «Сочи». Обыграли «барсов» с крупным счетом 4:0. Причем все мячи забили еще в первом тайме. Это сделали Дмитрий Пестряков, Алекса Джурасович, Максим Болдырев и Артем Дзюба.

При этом «красно-черные» стали первыми в лиге по ожидаемым голам. У них 2,17 балла, пишет «РУСТАТ».

До этого стало известно, что Дзюба после нереализованного 11-метрового в матче с южанами вышел на первое место по незабитым пенальти в чемпионатах России (10). Он обошел Олега Веретенникова (9).

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