Новосибирские охотники получат лицензии на лося и косулю в августе

С 4 августа 2025 года в Новосибирской области начнется выдача разрешений на добычу лося и косули, прием заявок будет проводиться в два этапа, сообщает Министерство природных ресурсов и экологии региона.
«С 09:00 часов 04.08.2025 года по 28.08.2025 года начинается прием заявлений и выдача разрешений на добычу лося (все половозрастные группы) и косули сибирской (все половозрастные группы) физическим лицам, участвовавшим в мероприятиях по учету численности животных», — говорится в сообщении ведомства.
Первый этап предусматривает выдачу разрешений охотникам, принимавшим участие в учетных работах. Со 18 августа по 31 августа будет проходить прием заявок на участие в случайной выборке для распределения лицензий. Жеребьевка состоится 2 сентября в 14:00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, д. 4А.
Заявки принимаются через портал госуслуг или лично в министерстве. Участники могут претендовать на одно разрешение для каждого вида животных. Для оформления документов потребуется паспорт, охотничий билет и сведения о планируемой добыче.
Результаты жеребьевки будут опубликованы на сайте ведомства. Охотники, получившие право на лицензию, смогут оформить разрешения с 4 сентября. В случае невостребованных квот 26 сентября и 14 октября пройдут дополнительные жеребьевки.
С 1 сентября вступает в силу новый порядок оформления разрешений, согласно которому в заявлении нужно указывать не более двух охотничьих периодов общей продолжительностью до 30 дней.