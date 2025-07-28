Новосибирские охотники получат лицензии на лося и косулю в августе

«С 09:00 часов 04.08.2025 года по 28.08.2025 года начинается прием заявлений и выдача разрешений на добычу лося (все половозрастные группы) и косули сибирской (все половозрастные группы) физическим лицам, участвовавшим в мероприятиях по учету численности животных», — говорится в сообщении ведомства.