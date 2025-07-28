Чернышенко призвал увеличить расходы на науку к 2030 году

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Необходимо обеспечить рост расходов на науку в России до 2% ВВП к 2030 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрия Чернышенко.
«По поручению главы государства мы должны стремиться к тому, чтобы к 2030 году обеспечить рост расходов на науку до 2% ВВП. И наша задача обеспечить максимальную эффективность вкладываемых средств и приоритизацию с учетом обозначенных президентом Владимиром Путиным целей. Ключевые инструменты для их достижения заложены в госпрограмме научно-технологического развития. Мы подробно обсуждали подходы к их применению на стратсессии председателя правительства», — сказал Чернышенко, его слова приводят в аппарате вице-премьера.
Как отметили в аппарате, Чернышенко провел заседание комиссии по научно-технологическому развитию, ключевым вопросом которого стало распределение базовых и дополнительных средств на науку на 2026−2028 год в рамках реализации Государственной программы научно-технологического развития.
Уточняется, что значительная часть средств бюджета будет направлена на поддержку научных исследований и развитие сферы образования.
Вице-премьер подчеркнул необходимость реализации поручения президента по консолидации средств на науку в рамках госпрограммы и поручил Минобрнауки совместно с Минфином подготовить предложения по стимулированию роста расходов на исследования и разработки, в том числе, с привлечением частных инвестиций.
«Правительство России продолжает уделять приоритетное внимание финансированию научно-образовательной сферы. Учитывая все текущие вызовы, наша основная задача — не просто обеспечить наличие ресурсов, но и добиться предельной эффективности расходов федерального бюджета, тщательно приоритизируя их в соответствии с наиболее актуальными задачами», — отметил замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук, слова которого приводятся в сообщении.