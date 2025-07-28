Чернышенко призвал увеличить расходы на науку к 2030 году

«По поручению главы государства мы должны стремиться к тому, чтобы к 2030 году обеспечить рост расходов на науку до 2% ВВП. И наша задача обеспечить максимальную эффективность вкладываемых средств и приоритизацию с учетом обозначенных президентом Владимиром Путиным целей. Ключевые инструменты для их достижения заложены в госпрограмме научно-технологического развития. Мы подробно обсуждали подходы к их применению на стратсессии председателя правительства», — сказал Чернышенко, его слова приводят в аппарате вице-премьера.