В Роспотребнадзоре рассказали о полезных перекусах

Ведомство советует выбирать здоровые перекусы: овощной салат с отварным мясом, нежирный йогурт, сыр до 20% жирности, орехи и сухофрукты. Последние отличаются высокой калорийностью. 100 граммов орехов содержат около 600 килокалорий, потому за один раз не стоит съедать более одной пригоршни.
Полезны также свежие несладкие фрукты и зеленый чай. От жирной и сладкой пищи лучше отказаться: конфеты и торты не только калорийны, но и повышают риск ожирения и диабета. Альтернативой станет кусочек цельнозернового хлеба с сыром: дольше сохранится чувство сытости.
В Роспотребнадзоре добавили, что частота приемов пищи зависит от состояния здоровья. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта рекомендуется дробное питание, а при метаболических нарушениях, наоборот, — редкое, по режиму. Универсального рациона нет, подобрать его может только врач-диетолог.
Что касается воды, суточная норма зависит от климата и состояния здоровья. В среднем рекомендуется выпивать полтора-два литра жидкости в день. Но при сердечно-сосудистых и почечных заболеваниях объем воды должен быть строго ограничен.
Поздний ужин допустим, если днем не удалось поесть. Главное — не превышать общую суточную калорийность. При этом во время трапезы, как отметили эксперты, важно не отвлекаться: фокус на еде улучшает пищеварение и помогает лучше контролировать аппетит.