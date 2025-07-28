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В Роспотребнадзоре рассказали о полезных перекусах

Если в течение рабочего дня не удается поесть полноценно, главное — обеспечить организму достаточное количество энергии. Об этом напомнили в пресс-центре Роспотребнадзора, подчеркнув: перерывы между приемами пищи не должны превышать четырех часов.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Девушка обедает в офисе за рабочим столом
Источник: Freepik

Ведомство советует выбирать здоровые перекусы: овощной салат с отварным мясом, нежирный йогурт, сыр до 20% жирности, орехи и сухофрукты. Последние отличаются высокой калорийностью. 100 граммов орехов содержат около 600 килокалорий, потому за один раз не стоит съедать более одной пригоршни.

Полезны также свежие несладкие фрукты и зеленый чай. От жирной и сладкой пищи лучше отказаться: конфеты и торты не только калорийны, но и повышают риск ожирения и диабета. Альтернативой станет кусочек цельнозернового хлеба с сыром: дольше сохранится чувство сытости.

В Роспотребнадзоре добавили, что частота приемов пищи зависит от состояния здоровья. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта рекомендуется дробное питание, а при метаболических нарушениях, наоборот, — редкое, по режиму. Универсального рациона нет, подобрать его может только врач-диетолог.

Хорошая практика — включать в рацион супы, особенно овощные и молочные. Они помогают контролировать вес и насыщают организм клетчаткой, калием и магнием. Супы также способствуют поддержанию кишечной микрофлоры.

Что касается воды, суточная норма зависит от климата и состояния здоровья. В среднем рекомендуется выпивать полтора-два литра жидкости в день. Но при сердечно-сосудистых и почечных заболеваниях объем воды должен быть строго ограничен.

Поздний ужин допустим, если днем не удалось поесть. Главное — не превышать общую суточную калорийность. При этом во время трапезы, как отметили эксперты, важно не отвлекаться: фокус на еде улучшает пищеварение и помогает лучше контролировать аппетит.