В Роспотребнадзоре рассказали о полезных перекусах

Полезны также свежие несладкие фрукты и зеленый чай. От жирной и сладкой пищи лучше отказаться: конфеты и торты не только калорийны, но и повышают риск ожирения и диабета. Альтернативой станет кусочек цельнозернового хлеба с сыром: дольше сохранится чувство сытости.