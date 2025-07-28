Новый парк позволит новосибирцам гулять рядом с оленями и альпаками

В Кировском районе Новосибирска появится новый парк «Дубрава», где посетители смогут гулять рядом с животными. Среди обитателей — альпаки, пятнистые олени, самоедские лайки, минипиги, козы, павлины, гуси, куры и кролики, сообщает телеграм-канал «NOVO® Новосибирск».
Животные будут свободно перемещаться по территории, а не закрыты в вольерах, что позволит гостям ближе с ними контактировать. Для каждого питомца построят домик, но запирать их не планируют.
В парке оборудуют фотозоны, беседки и скамейки для отдыха. Посещение будет возможно по предварительной записи в рамках экскурсий.