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Новый парк позволит новосибирцам гулять рядом с оленями и альпаками

Посещение будет возможно по предварительной записи в рамках экскурсий.

Источник: Freepik

В Кировском районе Новосибирска появится новый парк «Дубрава», где посетители смогут гулять рядом с животными. Среди обитателей — альпаки, пятнистые олени, самоедские лайки, минипиги, козы, павлины, гуси, куры и кролики, сообщает телеграм-канал «NOVO® Новосибирск».

Животные будут свободно перемещаться по территории, а не закрыты в вольерах, что позволит гостям ближе с ними контактировать. Для каждого питомца построят домик, но запирать их не планируют.

В парке оборудуют фотозоны, беседки и скамейки для отдыха. Посещение будет возможно по предварительной записи в рамках экскурсий.