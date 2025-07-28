Ученые допустили прибытие к Земле разумного межзвездного объекта

К Земле в ноябре может приблизиться межзвездный объект, заявили ученые из Корнеллского университета. По их сведениям, речь идет о теле под обозначением 3I/ATLAS, которое, предположительно, пришло из-за пределов Солнечной системы. Объект был зафиксирован 1 июля.
Исследователи не исключают, что 3I/ATLAS искусственного происхождения и может обладать интеллектом. В работе, опубликованной ими, говорится о «технологическом артефакте с непредсказуемыми намерениями». Такой вывод основан на якобы аномальных данных фотометрических и астрометрических наблюдений.
Правда, публикация уже подверглась критике. По мнению ряда астрономов, следует относиться к ситуации скептически, ведь с большой вероятностью речь идет об обычной комете.
Доктор физико-математических наук, профессор РТУ МИРЭА Алексей Юрасов отметил в комментарии изданию RG, что поводов для паники нет. По его словам, угрозу несут только те тела, траектория которых пересекает орбиту Земли. В случае с 3I/ATLAS такого пересечения не будет.
Ранее в Солнечной системе были зафиксированы лишь два объекта, пришедшие извне: астероид Оумуамуа в 2017 году и комета Борисова в 2019-м.