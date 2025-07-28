Ученые допустили прибытие к Земле разумного межзвездного объекта

Доктор физико-математических наук, профессор РТУ МИРЭА Алексей Юрасов отметил в комментарии изданию RG, что поводов для паники нет. По его словам, угрозу несут только те тела, траектория которых пересекает орбиту Земли. В случае с 3I/ATLAS такого пересечения не будет.