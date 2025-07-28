Власти Перми добиваются сноса киоска и силомера в Мотовилихе

Инспекция требует демонтировать автомат-грушу «Силомер» и павильон известной сетевой кофейни в течение пяти дней. В случае неисполнения судебного решения с владельцев павильона и автомата будут взыскивать 5 тысяч рублей за каждый день просрочки. В июне Арбитражный суд Пермского края принял иск к производству.