Власти Перми добиваются сноса киоска и силомера в Мотовилихе

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия обратилась в суд с требованием снести киоск и силомер у универмага в Мотовилихе. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.
Инспекция требует демонтировать автомат-грушу «Силомер» и павильон известной сетевой кофейни в течение пяти дней. В случае неисполнения судебного решения с владельцев павильона и автомата будут взыскивать 5 тысяч рублей за каждый день просрочки. В июне Арбитражный суд Пермского края принял иск к производству.
Также инспекция обосновывает требования тем, что земельный участок по ул. Смирнова, 12 попадает в границы территории объекта культурного наследия «Посёлок Мотовилихинского завода».