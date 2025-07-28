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Власти Перми добиваются сноса киоска и силомера в Мотовилихе

За каждый день просрочки демонтажа с владельцев будут взыскивать 5 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия обратилась в суд с требованием снести киоск и силомер у универмага в Мотовилихе. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Инспекция требует демонтировать автомат-грушу «Силомер» и павильон известной сетевой кофейни в течение пяти дней. В случае неисполнения судебного решения с владельцев павильона и автомата будут взыскивать 5 тысяч рублей за каждый день просрочки. В июне Арбитражный суд Пермского края принял иск к производству.

Также инспекция обосновывает требования тем, что земельный участок по ул. Смирнова, 12 попадает в границы территории объекта культурного наследия «Посёлок Мотовилихинского завода».