В Ростовской области выставили на продажу купеческий особняк за 6 млн рублей

В Ростовской области выставили на продажу купеческий особняк ХIХ века, стоимость постройки — 6 млн рублей. Подробности указаны на одном из сайтов с бесплатными объявлениями.
Дом площадью 294,8 кв. метра расположен на участке в шесть соток в историческом центре станицы Мелиховской Усть-Донецкого района, в 100 км от Ростова-на-Дону.
По словам продавца, здание было построено купцом Иваном Шепoвaлeнковым. Сейчас речь идет о требующем ремонта трехэтажном кирпичном здании с шестью комнатами. Имеются электричество, газ и вода, на территории установлены автоматические ворота.
Рядом с домом есть магазины, аптека, детский сад и школа. До реки Дон можно добраться за 15 минут. Также в пешей доступности находится родник.
Объявление было опубликовано 4 июля и уже набрало 5539 просмотров, в частности, 128 просмотров — за сегодня, 28 июля.
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