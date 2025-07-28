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В Ростовской области выставили на продажу купеческий особняк за 6 млн рублей

Дом XIX века выставили на продажу в станице Мелиховской Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области выставили на продажу купеческий особняк ХIХ века, стоимость постройки — 6 млн рублей. Подробности указаны на одном из сайтов с бесплатными объявлениями.

Дом площадью 294,8 кв. метра расположен на участке в шесть соток в историческом центре станицы Мелиховской Усть-Донецкого района, в 100 км от Ростова-на-Дону.

По словам продавца, здание было построено купцом Иваном Шепoвaлeнковым. Сейчас речь идет о требующем ремонта трехэтажном кирпичном здании с шестью комнатами. Имеются электричество, газ и вода, на территории установлены автоматические ворота.

Рядом с домом есть магазины, аптека, детский сад и школа. До реки Дон можно добраться за 15 минут. Также в пешей доступности находится родник.

Объявление было опубликовано 4 июля и уже набрало 5539 просмотров, в частности, 128 просмотров — за сегодня, 28 июля.

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