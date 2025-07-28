Игроки «Акрона» и «Крыльев» лидируют по трем показателям после второго тура РПЛ

Дмитрий Пестряков и Артем Дзюба активнее остальных создавали угрозы у ворот «Сочи», а Иван Лепский собрал наибольшее число отборов в матче с «Пари НН» в Самаре.
18-летний футболист «Акрона» Пестряков создал три голевых момента в игре с южанами на «Фиште». А 36-летний форвард тольяттинцев Дзюба совершил шесть удачных технико-тактических действий в штрафной «барсов».
Также 20-летний защитник «зелено-бело-синих» Иван Лепский семь раз отобрал мяч в матче с «Пари НН» в Самаре. С такими цифрами представители команд из 63-го региона лидируют по трем профильным показателям, уточняет «РУСТАТ».
При этом «красно-черные» разгромили «Сочи» со счетом 4:0, а «Крылышки» вырвали победу в концовке — 2:0 (6+).
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