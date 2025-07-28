Бывший директор управления благоустройства Бирска стал фигурантом еще одной «уголовки»

В башкирском городе Бирске завели уголовное дело против бывшего директора МКУ «Управление благоустройства». Чиновника, как сообщают пресс-служба прокуратуры и Следственного комитета республики, подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
По данным следствия, в январе прошлого года управление заключило контракт на капремонт дороги на улице Ленина стоимостью более 16 миллионов рублей. Однако в сентябре, несмотря на невыполнение подрядчиком обязательств, фигурант подписал акты выполненных работ, что позволило компании получить четыре миллиона рублей. Позже он также инициировал дополнительное соглашение, увеличив стоимость контракта на пять миллионов рублей сверх лимитов.
Ранее подозреваемому уже предъявляли обвинения в мошенничестве при другом дорожном ремонте и получении взятки от подрядчика. Сейчас экс-чиновник арестован. Все уголовные дела объединены в одно производство.
Параллельно прокуратура провела собственную проверку, подтвердив факты нарушений при ремонте улицы Ленина. Установлено, что подрядчик ООО «Стройтехнологии» не выполнил работы в полном объеме, однако оплата была произведена. Кроме того, выявлен факт служебного подлога — внесение ложных данных в акты.
Ранее за необоснованное завышение стоимости контракта руководитель управления уже привлекался к административной ответственности. Расследование продолжается, его ход находится на контроле надзорных органов.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.