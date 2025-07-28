Бывший директор управления благоустройства Бирска стал фигурантом еще одной «уголовки»

По данным следствия, в январе прошлого года управление заключило контракт на капремонт дороги на улице Ленина стоимостью более 16 миллионов рублей. Однако в сентябре, несмотря на невыполнение подрядчиком обязательств, фигурант подписал акты выполненных работ, что позволило компании получить четыре миллиона рублей. Позже он также инициировал дополнительное соглашение, увеличив стоимость контракта на пять миллионов рублей сверх лимитов.