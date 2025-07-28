Журналист озвучил зарплату форварда Эндрю Потуральски в омском «Авангарде»

«Авангард» накануне, 27 июля, официально объявил о подписании контракта с 31-летним американским нападающим Эндрю Потуральски сроком на один год.
При этом сегодня, 28 июля, журналист Михаил Зислис на своем телеграм-канале написал, сколько составит зарплата игрока в Омске. По его данным, это всего 70 млн рублей. Но еще 50 млн Потуральски заработает, если попадет в тройку лучших игроков регулярного чемпионата КХЛ по определенным показателям. Это будет уже в качестве бонуса.
О том, что «ястребы» проявляют интерес к Потуральски, СМИ и телеграм-каналы начали писать минимум с апреля этого года. Однако в клубе не спешили это подтверждать. И вот в итоге наконец контракт с ним все же подписан.
До того, в сезоне-2024/25 форвард отыграл в АХЛ в составе «Сан-Хосе Барракуда» (73 очка по системе «гол + пас» (30 голов и 43 голевых передачи). «Барракуды» являются фарм-клубом клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс».
Ранее «КП Омск» писала о том, что «Авангард» расторг контракт с вратарем Михаилом Бердиным.