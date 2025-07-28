Журналист озвучил зарплату форварда Эндрю Потуральски в омском «Авангарде»

При этом сегодня, 28 июля, журналист Михаил Зислис на своем телеграм-канале написал, сколько составит зарплата игрока в Омске. По его данным, это всего 70 млн рублей. Но еще 50 млн Потуральски заработает, если попадет в тройку лучших игроков регулярного чемпионата КХЛ по определенным показателям. Это будет уже в качестве бонуса.