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Метро Новосибирска столкнулось с падением спроса впервые за два года

А по итогам всего 2024-го услугами подземки воспользовались 86,11 млн пассажиров.

Источник: Om1 Новосибирск

За первые шесть месяцев 2025 года Новосибирский метрополитен перевёз 39,7 млн пассажиров, что на 5,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на пресс-центр городской администрации.

Спад контрастирует с ростом пассажиропотока, зафиксированным в предыдущие годы. Так, в первой половине 2024 года метро воспользовались на 3% больше людей, чем годом ранее.

А по итогам всего 2024-го услугами подземки воспользовались 86,11 млн пассажиров — это рекордный показатель за последнее десятилетие, превышающий данные 2023 года на 1,9%.