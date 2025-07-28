Метро Новосибирска столкнулось с падением спроса впервые за два года

За первые шесть месяцев 2025 года Новосибирский метрополитен перевёз 39,7 млн пассажиров, что на 5,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на пресс-центр городской администрации.