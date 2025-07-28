В Индии перезапустят фильм с финалом, созданным ИИ

Фильм с участием Дануша и Сонам Капур в оригинале завершался смертью одного из героев. Новая версия вызвала опасения кинокритиков, в том числе из-за изменения подтекста межконфессионального конфликта. По словам обозревателя Сучариты Тьяги, история работает именно потому, что герои пытаются преодолеть социальные запреты, а редактировать такой фильм спустя 13 лет — опасный прецедент.