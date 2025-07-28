В Индии перезапустят фильм с финалом, созданным ИИ

Фильм 2013 года о трагической любви между индуистом и мусульманкой теперь выйдет под названием Ambikapathy со счастливым концом, как сообщает издание The Guardian.
Режиссер ленты Аананд Л. Рай не был уведомлен о решении и назвал действия компании экспериментом. Он подчеркнул, что авторский замысел оказался проигнорирован, и заявил о намерении обратиться в суд. Его продюсерская компания Colour Yellow также осудила вмешательство и подметила необходимость разработки прозрачных правил применения ИИ в кино.
В Eros заявили, что новый финал — альтернативная версия, созданная внутри студии с участием людей. По словам гендиректора Прадипа Двиведи, технология позволяет расширять творческие границы и будет использоваться и для других фильмов из библиотеки компании, в которую входят более 3000 тайтлов.
Фильм с участием Дануша и Сонам Капур в оригинале завершался смертью одного из героев. Новая версия вызвала опасения кинокритиков, в том числе из-за изменения подтекста межконфессионального конфликта. По словам обозревателя Сучариты Тьяги, история работает именно потому, что герои пытаются преодолеть социальные запреты, а редактировать такой фильм спустя 13 лет — опасный прецедент.
Ранее Eros приобретала права на фильмы, которые так и не были выпущены. В числе таких проектов — драма Peddlers, снятая Васаном Балой в 2012 году. Критики опасаются, что вмешательство ИИ в такие ленты станет новой нормой.
Выход Ambikapathy намечен на 1 августа, за несколько месяцев до премьеры нового фильма Аананда Л. Рая Tere Ishk Mein, который, по словам режиссера, связан с оригинальной лентой, но не является ее прямым продолжением.