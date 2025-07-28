МВД обратилось к белорусским водителям с важным заявлением из-за ливней 28 июля. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В ведомстве уточнили, что на понедельник, 28 июля, в стране был объявлен оранжевый уровень опасности. Согласно данным Белгидромета, во многих районах ожидаются сильные ливни, грозы. Днем местами возможно шквалистое усиление ветра порывами от 15 до 20 метров в секунду.
В МВД напоминают: водителям в момент движения при сильных осадках следует опасаться потери контроля над авто. Чтобы этого не случилось, следует заблаговременно снижать скорость и избегать резких маневров. Все находящиеся в транспортном средстве должны быть пристегнуты ремнями безопасности. А дети до 12 лет должны перевозиться в специальных удерживающих устройствах.
В случае ухудшения видимости водителям рекомендуется включить ближний свет фар. Если движение продолжат невозможно, то следует остановиться за пределами проезжей части, включив аварийную световую сигнализацию.
В случае сильного ветра и грозы водителям не рекомендуется парковаться под деревьями, вблизи конструкций с высокой парусностью и слабо закрепленных. На открытых участках с продуваемой местностью руль необходимо держать двумя руками и быть готовым к внезапным порывам ветра.
«Учитывайте, что он может выносить на проезжую часть сорванные рекламные щиты, дорожные блоки и знаки, фрагменты деревьев», — предупредили в МВД.
Не следует на легковых автомобилях пытаться переехать подтопленные участки дороги. Подобное может вывести двигатель из строя.
«При стремительном затоплении низинных мест и подземных паркингов в условиях невозможности эвакуации автомобиля покиньте его и спасайтесь сами», — рекомендуют в ведомстве.
Кстати, циклон с юга идет на Беларусь, неся грозы, ливни, не исключены и торнадо.
Ранее Белгидромет сказал про сильные дожди и до +33 градусов в Беларуси в последнюю неделю июля: «Характер у погоды будет неспокойный».
Тем временем авиакомпания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов из Москвы в Минск и обратно.