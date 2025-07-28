МВД обратилось к белорусским водителям с важным заявлением из-за ливней 28 июля

В МВД напоминают: водителям в момент движения при сильных осадках следует опасаться потери контроля над авто. Чтобы этого не случилось, следует заблаговременно снижать скорость и избегать резких маневров. Все находящиеся в транспортном средстве должны быть пристегнуты ремнями безопасности. А дети до 12 лет должны перевозиться в специальных удерживающих устройствах.