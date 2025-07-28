«Союзмультфильм» заявил о дефиците подросткового кино в России

В России практически не представлен подростковый кинематограф. Об этом заявила генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская в беседе с ТАСС. Студия намерена сосредоточиться на сериалах и фильмах для зрителей 10−18 лет.
По словам эксперта, это самая нестабильная аудитория с точки зрения интересов и медиапотребления, но именно ее внимание следует привлечь. Пока что эта ниша остается пустой.
Она отметила, что российская анимационная школа обладает уникальной культурной базой и художественным языком, не имеющим аналогов. Однако на протяжении всего XX века анимация не была оформлена как индустрия и только в начале 2000-х начала развиваться по новым правилам.
По словам Осетинской, за последние 20 лет в отрасль пришли инвестиции, телеканалы и цифровые платформы. Но внутренний рынок ограничен, поэтому «Союзмультфильм», как и другие студии, осваивает дополнительные направления: образовательные программы, интерактивные форматы, цифровую продукцию, компьютерные игры, парки развлечений и тематические кафе.