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«Союзмультфильм» заявил о дефиците подросткового кино в России

Сейчас основной объем производства составляют анимационные сериалы, но в ближайшее время студия планирует переориентироваться на полнометражные фильмы. Осетинская отметила, что именно такой формат сегодня востребован на глобальном рынке — особенно в семейном сегменте.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik.com

В России практически не представлен подростковый кинематограф. Об этом заявила генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская в беседе с ТАСС. Студия намерена сосредоточиться на сериалах и фильмах для зрителей 10−18 лет.

По словам эксперта, это самая нестабильная аудитория с точки зрения интересов и медиапотребления, но именно ее внимание следует привлечь. Пока что эта ниша остается пустой.

Она отметила, что российская анимационная школа обладает уникальной культурной базой и художественным языком, не имеющим аналогов. Однако на протяжении всего XX века анимация не была оформлена как индустрия и только в начале 2000-х начала развиваться по новым правилам.

По словам Осетинской, за последние 20 лет в отрасль пришли инвестиции, телеканалы и цифровые платформы. Но внутренний рынок ограничен, поэтому «Союзмультфильм», как и другие студии, осваивает дополнительные направления: образовательные программы, интерактивные форматы, цифровую продукцию, компьютерные игры, парки развлечений и тематические кафе.