Эксперт рассказала о влиянии отца на личность ребенка

Об этом рассказала заведующая кафедрой дошкольной педагогики и психологии МГППУ Ирина Бурлакова в комментарии «Комсомольской правде».
По словам эксперта, отец — не просто «второй родитель». Это ключевая фигура в становлении внутренних ориентиров. Его поведение, отношение к матери и к окружающим влияет на то, как ребенок воспринимает нормы и правила, что особенно важно для мальчиков.
Отцовское участие формирует критичность, аналитичность и другие важные личностные качества. Все это становится базой для зрелого взгляда на мир. Например, отношение отца к дочери, по словам специалиста, напрямую влияет на то, как она будет выстраивать отношения с партнерами во взрослом возрасте. Модель общения внутри семьи становится фундаментом для будущих браков.
Психолог советует уделять внимание совместному досугу папы с ребенком. Подходят любые форматы — настольные, подвижные или ролевые игры, выбор зависит от возраста и интересов. Важно, чтобы такие занятия вызывали у ребенка положительные эмоции и ощущение вовлеченности близких.