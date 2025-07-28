Эксперт рассказала о влиянии отца на личность ребенка

Отцовское участие формирует критичность, аналитичность и другие важные личностные качества. Все это становится базой для зрелого взгляда на мир. Например, отношение отца к дочери, по словам специалиста, напрямую влияет на то, как она будет выстраивать отношения с партнерами во взрослом возрасте. Модель общения внутри семьи становится фундаментом для будущих браков.