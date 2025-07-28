Общественно-культурный центр «Башня» объявил о предстоящем и долгожданном открытии

Сегодня «Башня» — это наглядный пример ревитализации здания исторической застройки времен сталинского ампира. Во всесезонном многофункциональном центре будут рождаться идеи, клубиться молодежь. С семьями, друзьями и одному сюда можно будет приходить как для интеллектуального общения (лекции, клубные сообщества, коммуникационные встречи, обучающие программы), так и просто отдохнуть, выпить чашку кофе, оставить ребенка в детском игровом центре, а самому порелаксировать в мягком коворкинге или прогуляться по крытому зеленому бульвару.