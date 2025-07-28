Общественно-культурный центр «Башня» объявил о предстоящем и долгожданном открытии

Команда центра, приоткрывая предстоящее событие, обещает, что это будет яркий праздник с необычными активностями и «путеводителем» в прошлое.
Площадки начнут работу в 12:00. Гостей ждут командный квиз с возможностью выиграть приз от «Башни» и его резидентов, увлекательные экскурсии по тайным уголкам исторического здания, разнообразные диджей-сеты и мастер-классы для взрослых и детей, фудкорт, маркет с изделиями локальных мастеров, выступления артистов. Кроме того, гостям пространства предложат пройти пешеходный квест, соединяющий эпохи.
История создания центра в Норильске началась еще в 2018 году.
Городские власти рассматривали вариант размещения здесь архива. Но исследования показали: норильчанам не хватает места, где можно работать, учиться, встречаться и «просто быть», как любят повторять кураторы команды.
После обсуждения с жителями родилась концепция «третьего места» — не дома и не работы, а точки притяжения городской жизни.
В 2019 году было принято решение о размещении общественного пространства в этом историческом здании города.
Сегодня «Башня» — это наглядный пример ревитализации здания исторической застройки времен сталинского ампира. Во всесезонном многофункциональном центре будут рождаться идеи, клубиться молодежь. С семьями, друзьями и одному сюда можно будет приходить как для интеллектуального общения (лекции, клубные сообщества, коммуникационные встречи, обучающие программы), так и просто отдохнуть, выпить чашку кофе, оставить ребенка в детском игровом центре, а самому порелаксировать в мягком коворкинге или прогуляться по крытому зеленому бульвару.
Первыми гостями «Башни» стали представители федеральных и региональных властей, глава города «Норильска» Дмитрий Карасев и старший вице-президент — операционный директор, руководитель Заполярного дивизиона «Норникеля» Александр Попов. Также сотрудники «Башни» до его открытия провели увлекательную экскурсию для соседей Общественно-культурного центра.
Напомним, проект по созданию всесезонного многофункционального общественного пространства для Общественно-культурного центра «Башня» и обновлению исторического здания по адресу Ленинский проспект, д. 1 входит в программу по реновации Норильска и реализуется при сотрудничестве администрации города, компании «Норникель» и Агентства развития Норильска.