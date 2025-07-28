Безумный трюк экстремала на крыше авто во Владивостоке привлёк внимание полиции

На Рудневском мосту во Владивостоке мужчина устроил танцы на крыше автомобиля. Видео, где мужчина стоит на крыше машины во время её движения, быстро разлетелось по сети. Кадры привлекли внимание полиции, сообщает ИА PrimaMedia.
Безудержные танцы мужчины вызвали разную реакцию в сети. Кто-то считает, что «покатушки» с бутылкой в руке — своеобразный способ повеселиться, который не должен волновать общественность. Другие же отмечают, что экстремал подвергает опасности себя и других и должен понести наказание. На видео обратили внимание в правоохранительных органах.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность водителя транспортного средства, нарушившего правила перевозки пассажиров», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.