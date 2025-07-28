Безумный трюк экстремала на крыше авто во Владивостоке привлёк внимание полиции

Безудержные танцы мужчины вызвали разную реакцию в сети. Кто-то считает, что «покатушки» с бутылкой в руке — своеобразный способ повеселиться, который не должен волновать общественность. Другие же отмечают, что экстремал подвергает опасности себя и других и должен понести наказание. На видео обратили внимание в правоохранительных органах.