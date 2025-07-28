Производители объяснили, как не заболеть из-за кондиционера

Летом кондиционер становится привычным способом защиты от жары, но при неправильном использовании он может навредить здоровью. Об этом предупредила бренд-директор MDV Наталья Соколова в беседе с «Газетой.Ru».
Чаще всего дискомфорт вызывают резкие перепады температур. При включении кондиционера не стоит сразу устанавливать минимальные значения. Безопасной разницей между температурой на улице и в помещении считается 5−7 градусов. Например, если на улице +33°C, в комнате лучше задать +28…+26°C, а затем плавно снижать до комфортных +22…+25°C.
Другой важный фактор — направление воздушного потока. Попадание холодного воздуха на человека может привести к локальному переохлаждению и воспалениям, особенно в области шеи и спины. В спальне кондиционер следует размещать так, чтобы воздух не дул прямо на кровать. Если изменить расположение невозможно, поможет настройка жалюзи или использование режима рассеивания воздуха.
Современные модели с функцией автоматической адаптации способны сами выбирать подходящий режим охлаждения в зависимости от условий. Устройства с искусственным интеллектом подстраиваются под привычки пользователя, учитывают уличную температуру и регулируют мощность работы без участия человека.
На ночь эксперт рекомендует включать функцию «Комфортный сон» — в этом режиме кондиционер постепенно повышает температуру на 2 градуса, а под утро возвращает ее к исходному значению. Это снижает вероятность переохлаждения и делает пробуждение более мягким.
Соколова также напомнила о необходимости регулярной чистки фильтров. Грязные элементы ухудшают качество воздуха, могут стать источником плесени, бактерий и неприятного запаха. В период активного использования фильтры грубой очистки нужно промывать каждые 7−10 дней, а фильтры тонкой очистки — по инструкции производителя.