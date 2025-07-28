Производители объяснили, как не заболеть из-за кондиционера

Другой важный фактор — направление воздушного потока. Попадание холодного воздуха на человека может привести к локальному переохлаждению и воспалениям, особенно в области шеи и спины. В спальне кондиционер следует размещать так, чтобы воздух не дул прямо на кровать. Если изменить расположение невозможно, поможет настройка жалюзи или использование режима рассеивания воздуха.