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Губернатор посетил Музей стекла города Тулуна

Иркутская область, НИА-Байкал — Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил Музей стекла в Тулуне. Это первый частный музей в городе, созданный при поддержке Фонда президентских грантов в феврале 2021 года по инициативе общественной организации «Тулун.ру».

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Замечательная инициатива — создать в Тулуне музей стекла. Это в первую очередь дань уважения истории города и славной почти 30-летней трудовой истории стекольного завода. Музей стекла может стать туристической достопримечательностью Тулуна, через который проходит большой поток туристов на Байкал. Было бы правильно, если бы они подольше оставались в городе, давая импульс развитию сферы сервиса и услуг.

Действующая стекольная мастерская на базе музея позволяет сохранить и передать молодежи секреты этого промысла. Губернатор подчеркнул, что руководству музея необходимо проработать вопрос дальнейшей грантовой поддержки, организации экспозиции, которая представит изделия завода в Иркутске, а также уделить внимание участию в выставках разного уровня.

В фондах музея хранятся более 270 изделий из стекла, выполненных как во время работы Тулунского стекольного завода с 1963 по 1990 годы, так и в период деятельности современной мастерской. Здесь создают изделия в техниках тиффани, фьюзинг, лэмпворк. По воспоминаниям ветеранов завода и архивным материалам воссоздан макет стекольного завода, а из скульптурного пластилина слеплены истории заводчан, работавших в цехах в разное время. Экспозицию дополняют аудиоистории.

Музей стекла в Тулуне — это не просто хранилище экспонатов, а живая память о целой эпохе и людях, посвятивших свою жизнь созданию стекла. Здесь можно увидеть не только готовую продукцию, но и проследить весь технологический процесс, понять, как из простых материалов рождается настоящее произведение искусства.

В 1950-х годах в Тулуне из-за строительства Иркутской ГЭС перенесли Тальцинский стекольный завод, который существовал с 1784 года. Строительство Тулунского стекольного завода началось в 1954 году. Первая продукция (оконное стекло) была выпущена в 1963 году, после чего заработали цех стеклотары, сортовой посуды и прокатного стекла. В конце 1990-х годов завод был закрыт, но память о нем сохраняется в музейном пространстве.