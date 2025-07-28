Губернатор посетил Музей стекла города Тулуна

В фондах музея хранятся более 270 изделий из стекла, выполненных как во время работы Тулунского стекольного завода с 1963 по 1990 годы, так и в период деятельности современной мастерской. Здесь создают изделия в техниках тиффани, фьюзинг, лэмпворк. По воспоминаниям ветеранов завода и архивным материалам воссоздан макет стекольного завода, а из скульптурного пластилина слеплены истории заводчан, работавших в цехах в разное время. Экспозицию дополняют аудиоистории.