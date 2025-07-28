Губернатор посетил Музей стекла города Тулуна

Замечательная инициатива — создать в Тулуне музей стекла. Это в первую очередь дань уважения истории города и славной почти 30-летней трудовой истории стекольного завода. Музей стекла может стать туристической достопримечательностью Тулуна, через который проходит большой поток туристов на Байкал. Было бы правильно, если бы они подольше оставались в городе, давая импульс развитию сферы сервиса и услуг.
Действующая стекольная мастерская на базе музея позволяет сохранить и передать молодежи секреты этого промысла. Губернатор подчеркнул, что руководству музея необходимо проработать вопрос дальнейшей грантовой поддержки, организации экспозиции, которая представит изделия завода в Иркутске, а также уделить внимание участию в выставках разного уровня.
В фондах музея хранятся более 270 изделий из стекла, выполненных как во время работы Тулунского стекольного завода с 1963 по 1990 годы, так и в период деятельности современной мастерской. Здесь создают изделия в техниках тиффани, фьюзинг, лэмпворк. По воспоминаниям ветеранов завода и архивным материалам воссоздан макет стекольного завода, а из скульптурного пластилина слеплены истории заводчан, работавших в цехах в разное время. Экспозицию дополняют аудиоистории.
Музей стекла в Тулуне — это не просто хранилище экспонатов, а живая память о целой эпохе и людях, посвятивших свою жизнь созданию стекла. Здесь можно увидеть не только готовую продукцию, но и проследить весь технологический процесс, понять, как из простых материалов рождается настоящее произведение искусства.
В 1950-х годах в Тулуне из-за строительства Иркутской ГЭС перенесли Тальцинский стекольный завод, который существовал с 1784 года. Строительство Тулунского стекольного завода началось в 1954 году. Первая продукция (оконное стекло) была выпущена в 1963 году, после чего заработали цех стеклотары, сортовой посуды и прокатного стекла. В конце 1990-х годов завод был закрыт, но память о нем сохраняется в музейном пространстве.