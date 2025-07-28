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В Красноярске отменены рейсы «Аэрофлота» в Москву из-за сбоя систем

В связи с техническим сбоем в информационных системах авиакомпании «Аэрофлот» произошли изменения в расписании.

В связи с техническим сбоем в информационных системах авиакомпании «Аэрофлот» произошли изменения в расписании.

Отменены рейсы SU1486/1487 и SU1490/1491, соединяющие Москву и Красноярск, сообщает телеграм-канал аэропорта Красноярск.

Причиной сбоя стало воздействие хакерской атаки. Группировки Silent Crow и Киберпартизаны BY заявили о проведении масштабной операции, в результате которой была полностью уничтожена внутренняя IT-инфраструктура «Аэрофлота», согласно информации издания «Коммерсантъ».

По утверждениям хакеров, они находились в корпоративной сети компании на протяжении года и уничтожили около 7000 серверов. Ожидается, что именно этот инцидент стал причиной сегодняшних отмен рейсов.

В результате по всей стране отменены 49 рейсов авиакомпании.

Ранее рассказывали, что в Красноярске уже третий день не работает интернет. Власти отказываются называть причины.