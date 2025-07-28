«Заслуженно победили и взяли три очка»: игрок «КС» Печенин — о матче с «Пари НН»

28-летний футболист самарского клуба поделился впечатлениями от встречи с нижегородцами во втором туре Премьер-лиги.
Напомним, «зелено-бело-синие» принимали «Пари НН» вечером 25 июля. Забили два безответных мяча в добавленное ко второму тайму время. На 91-й минуте отличился Вадим Раков, на 97-й гостей добил Фернандо Костанца.
Весь матч отыграл защитник «Крылышек» Кирилл Печенин. Заработал «горчичник» на 96-й.
«Владели инициативой и создавали много моментов, особенно во втором тайме. Мяч не шел в ворота, хотелось дожать. Слава богу, получилось забить в неочевидном моменте. Хотя должны были раньше реализовывать, в более простых ситуациях. Где‑то вратарь выручал, либо сами не попали. Считаю, заслуженно победили и взяли три очка», — заявил футболист хозяев «Матч ТВ».
Недавно стало известно, что игроки «Акрона» и «Крыльев» заняли первые места по трем показателям после второго тура РПЛ.
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