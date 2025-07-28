В Ростовской области подсолнечник обработали испорченным пестицидом

В Песчанокопском районе Ростовской области посевы подсолнечника обработали пестицидом с истекшим сроком регистрации. Нарушение выявили при проверке в системе «Сатурн», сообщает управление Россельхознадзора.
Как уточнили в надзорном ведомстве, нарушение было обнаружено в июле 2025 года. Оказалось, что юридическое лицо использовало для обработки посевов препарат, срок регистрации которого истек в апреле.
После этого случая направили предостережение с требованиями следовать установленным правилам.
Напомним, ранее в Песчанокопском районе выявили похожий случай на складе при производстве сельхозпродукции. Тогда помещения также обработали просроченным пестицидом.
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