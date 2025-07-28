В Красноярском крае бизнесмена осудят за мошенничество с жильем для сирот: квартиры оказались заплесневелыми

В Красноярском крае в городе Ужур начато судебное разбирательство против директора строительной компании, который обвиняется в мошенничестве с жильем для сирот. Следственный комитет региона сообщил, что молодые люди были размещены в квартирах, пораженных плесенью.
По данным правоохранительных органов, с 2019 по 2020 год компания «Дорожно-передвижная механизированная колонна Ужурская» построила пять домов на переулке Дачный с серьезными нарушениями строительных норм.
В 2021 году, несмотря на известные проблемы с качеством строительства, бизнесмен предоставил мэрии документы, подтверждающие соответствие зданий всем требованиям. В результате администрация приобрела эти дома за 27,5 миллиона рублей.
После заселения жильцы столкнулись с серьезными проблемами: в квартирах появилась плесень и грибок, а зимой комнаты начали промерзать, и пороги входных дверей покрывались льдом. Жить в таких условиях стало невозможно и опасно.
Следователи отметили, что согласно заключению строительно-технической экспертизы, многоквартирные дома имеют критические и неустранимые нарушения, что делает их непригодными для проживания. Дефекты возникли еще на стадии строительства.
В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», что может привести к наказанию в виде лишения свободы на срок до 10 лет.