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Православные самарцы отмечают День крещения Руси

Сегодня наши храмы — князя Владимира и Похвалы Пресвятой Богородицы — празднуют свой престольный праздник в честь святого равноапостольного князя Владимира.

Сегодня наши храмы — князя Владимира и Похвалы Пресвятой Богородицы — празднуют свой престольный праздник в честь святого равноапостольного князя Владимира.

Вчера вечером, в канун праздника, в храме князя Владимира прошла Божественная Литургия под руководством Митрополита Сергия. Это было обычное воскресное богослужение, но с особым настроением — ведь для Самарской епархии заканчивается важный этап длиной в 30 лет.

24 июля 2025 года Священный Синод освободил Митрополита Сергия от управления Самарской епархией. Теперь её возглавит епископ Феодосий.

Сегодня мы с благодарностью вспоминаем, как много Владыка Сергий сделал для наших храмов: построил храм в заводском районе, белокаменную церковь Похвалы Богородицы, открыл Воскресную школу и начал строительство Детского Центра, который скоро откроется.

В этот день мы молимся и вспоминаем святого князя Владимира, который привёл христианство на Русь. Поздравляем всех с праздником!

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