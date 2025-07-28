Подростки и студенты имею возможность зарабатывать в Башкирии от 25 до 112 тысяч рублей

По данным главы организации, участники трудовых отрядов в Башкирии получают от 25 до 112 тысяч рублей. Наибольший доход предлагают в строительных отрядах (до 112 тысяч рублей) и на рыбоперерабатывающих предприятиях (100 тысяч рублей). В сельском хозяйстве, на производстве и в проводниковых отрядах платят около 60 тысяч рублей, тогда как вожатые в детских лагерях получают минимальную ставку — 25 тысяч рублей.