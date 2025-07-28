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Подростки и студенты имею возможность зарабатывать в Башкирии от 25 до 112 тысяч рублей

В Башкирии подростки и студенты получают в трудотрядах до 112 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 28 июля, в Башкирии руководитель регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Элина Саматова на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой озвучила данные о заработках молодежи в летний период.

По данным главы организации, участники трудовых отрядов в Башкирии получают от 25 до 112 тысяч рублей. Наибольший доход предлагают в строительных отрядах (до 112 тысяч рублей) и на рыбоперерабатывающих предприятиях (100 тысяч рублей). В сельском хозяйстве, на производстве и в проводниковых отрядах платят около 60 тысяч рублей, тогда как вожатые в детских лагерях получают минимальную ставку — 25 тысяч рублей.

Сейчас в республике реализуется 45 трудовых проектов по пяти направлениям: сельское хозяйство, производство, сервис, педагогика и медицина. В них заняты 2464 человека. Уже в августе стартуют еще семь проектов, которые предоставят работу дополнительно 1100 участникам. Часть студентов направляют на работу в другие регионы страны.

Отдельно отмечается, что с прошлого года более четыре тысяч молодых людей прошли обучение рабочим профессиям. На эти цели было выделено 56,2 миллиона рублей из бюджета.

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