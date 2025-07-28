В Красноярске доставка еды осталась без курьеров из-за проблем с интернетом

В Красноярске курьеры не могут выполнять заказы из-за отсутствия мобильного интернета. О проблеме пишут Sibnovosti.ru.
Как пишет издание, в Красноярске многие курьеры из-за проблем с мобильным интернетом предпочитают не выходить на работу, поскольку не могут нормально выполнять заказы.
Возникают проблемы и с оплатой заказов в ресторанах. К примеру, «Перцы» предлагают оплатить заказ только наличными. Через приложение или курьеру картой возможность исчезла.
В ресторанной сети Berrywood Family заявили, что доставку еды можно оплатить при помощи карты, но в заведении Дзеими посоветовали не оформлять доставку — поиск курьеров может затянуться на часы.
Сами курьеры советуют коллегам пока не выходить на линию, а дождаться восстановления нормального интернета.
Напомним, что в Красноярске уже третий день нет мобильного интернета. Власти никак не комментируют произошедшее.