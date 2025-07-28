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В Красноярске доставка еды осталась без курьеров из-за проблем с интернетом

Курьеры предпочитают не выходить на линию, пока не восстановят мобильный интернет.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске курьеры не могут выполнять заказы из-за отсутствия мобильного интернета. О проблеме пишут Sibnovosti.ru.

Как пишет издание, в Красноярске многие курьеры из-за проблем с мобильным интернетом предпочитают не выходить на работу, поскольку не могут нормально выполнять заказы.

Возникают проблемы и с оплатой заказов в ресторанах. К примеру, «Перцы» предлагают оплатить заказ только наличными. Через приложение или курьеру картой возможность исчезла.

В ресторанной сети Berrywood Family заявили, что доставку еды можно оплатить при помощи карты, но в заведении Дзеими посоветовали не оформлять доставку — поиск курьеров может затянуться на часы.

Сами курьеры советуют коллегам пока не выходить на линию, а дождаться восстановления нормального интернета.

Напомним, что в Красноярске уже третий день нет мобильного интернета. Власти никак не комментируют произошедшее.