В России стартовал конкурс научной журналистики «Формула слова»

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль «Наука 0+» и Российский научный фонд объявили о старте приема заявок на конкурс научной журналистики «Формула слова» для представителей СМИ, ученых и популяризаторов науки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.
Фестиваль «Наука 0+», организуемый Минобрнауки РФ и правительством Москвы при поддержке Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и РАН, входит в программу Десятилетия науки и технологий в России. В 2025 году проект, созданный по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего, отмечает 20-летие. Юбилейная программа, включающая интерактивные выставки, лекции, научные шоу, экскурсии и конкурсы, пройдет в 10 странах. ТАСС выступает генеральным информационным партнером события.
«В 2025 году международный фестиваль “Наука 0+” вновь приглашает авторов, ученых и исследователей принять участие в одном из самых ярких конкурсов в области научной журналистики — “Формула слова”. В этом году к числу партнеров конкурса присоединился Российский научный фонд — одна из ключевых организаций, поддерживающих передовые исследования в нашей стране», — сообщили в пресс-службе проекта.
Состязание для тех, кто делает науку понятнее.
Конкурс «Формула слова» направлен на поддержку авторов, способствующих популяризации научного знания, умеющих точно и ярко объяснять широкой аудитории сложные темы. К примеру, в номинации «Научный дневник» ученым предлагается описать один день или период своей исследовательской работы: рассказать о лабораторной рутине, поездке в экспедицию, неожиданных открытиях — показать, как устроена наука изнутри.
Вместе с РНФ партнерами конкурса также выступают просветительские и научно-популярные медиа. Подать заявку для участия в конкурсе можно до 14 августа (включительно) на сайте inno-media.festivalnauki.ru.
«Победителей конкурса ждут памятные дипломы и призы от дирекции фестиваля “Наука 0+” и партнеров, в том числе оригинальная сувенирная продукция Российского научного фонда. Лучшие работы могут быть опубликованы в научно-популярных журналах», — уточнили организаторы.
Помимо конкурса «Формула слова», в фестивальную программу входят состязание школьников, занимающихся исследованиями (проект «Ученые будущего»), авторов фотографий и видеороликов (конкурс «Снимай науку!»), а также юных художников («Мир науки глазами детей»). В рамках последнего конкурса в 2025 году учреждена специальная номинация «Квантовые приключения Пети и Волка», которая организуется совместно с киностудией «Союзмультфильм».