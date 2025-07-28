Ученые объяснили, почему кошки боятся воды

Кристин Витале также подчеркивает, что важную роль играет опыт раннего возраста. Если котенок с детства контактировал с водой и привык к ее запаху и ощущениям, то, возможно, он будет воспринимать ее спокойнее и даже с интересом во взрослой жизни.