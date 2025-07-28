Ученые объяснили, почему кошки боятся воды

Кошки, в отличие от многих других животных, редко проявляют интерес к воде и стараются избегать контакта с ней. Причины такого поведения обсуждают специалисты в области этологии и биологии, но единого мнения нет. Рассуждения привели на портале Naked Science.
Поведенческий эксперт Кристин Витале считает, что дело в происхождении домашних кошек. Их предок, степная кошка (Felis silvestris lybica), обитал в засушливых регионах, редко встречал водоемы и не нуждался в навыках плавания. Основу его рациона составляли наземные животные, поэтому взаимодействие с водной средой не имело значения для выживания.
Эволюционный биолог Джонатан Лосос не согласен с такой версией. Он отметил, что происхождение из пустынной среды не присваивает существу боязни воды автоматически. Кроме того, ареал степной кошки выходит за пределы исключительно засушливых территорий, и многие особи сталкиваются с водой на протяжении жизни.
Свое объяснение предлагает и эксперт из Оклендского университета Дженнифер Вонк. По ее мнению, кошки просто не любят быть мокрыми: влага вызывает у них физический дискомфорт и снижает чувствительность обоняния, одного из ключевых сенсоров животного.
Кристин Витале также подчеркивает, что важную роль играет опыт раннего возраста. Если котенок с детства контактировал с водой и привык к ее запаху и ощущениям, то, возможно, он будет воспринимать ее спокойнее и даже с интересом во взрослой жизни.