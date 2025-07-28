Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые объяснили, почему кошки боятся воды

Все специалисты сходятся в одном: кошки, как и люди, индивидуальны. Некоторые спокойно относятся к воде или даже играют с ней, а другие — панически избегают любых капель.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Как вы справляетесь с жарой?
Источник: Freepik

Кошки, в отличие от многих других животных, редко проявляют интерес к воде и стараются избегать контакта с ней. Причины такого поведения обсуждают специалисты в области этологии и биологии, но единого мнения нет. Рассуждения привели на портале Naked Science.

Поведенческий эксперт Кристин Витале считает, что дело в происхождении домашних кошек. Их предок, степная кошка (Felis silvestris lybica), обитал в засушливых регионах, редко встречал водоемы и не нуждался в навыках плавания. Основу его рациона составляли наземные животные, поэтому взаимодействие с водной средой не имело значения для выживания.

Эволюционный биолог Джонатан Лосос не согласен с такой версией. Он отметил, что происхождение из пустынной среды не присваивает существу боязни воды автоматически. Кроме того, ареал степной кошки выходит за пределы исключительно засушливых территорий, и многие особи сталкиваются с водой на протяжении жизни.

Свое объяснение предлагает и эксперт из Оклендского университета Дженнифер Вонк. По ее мнению, кошки просто не любят быть мокрыми: влага вызывает у них физический дискомфорт и снижает чувствительность обоняния, одного из ключевых сенсоров животного.

Кристин Витале также подчеркивает, что важную роль играет опыт раннего возраста. Если котенок с детства контактировал с водой и привык к ее запаху и ощущениям, то, возможно, он будет воспринимать ее спокойнее и даже с интересом во взрослой жизни.