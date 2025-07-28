Деменция выявляется у пациентов лишь через 3,5−4 года после появления симптомов

Как считают исследователи, подобные задержки при выявлении деменции могут быть связаны с тем, что близкие и врачи часто путают ее симптомы с переменами в характере, повседневном поведении и когнитивных и способностях, которые характерны для нормального старения человека. Это говорит о необходимости более широкого освещения в общественной жизни того, как деменция влияет на работу мозга и жизнь пожилых пациентов, что будет побуждать их обращаться за помощью раньше, чем это происходит сейчас.