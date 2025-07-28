Вторая трансплантация сердца прошла успешно в Мариинской больнице

Сегодня, 28 июля, стало известно, что в Мариинской больнице успешно прошла вторая трансплантация сердца. Ее провела команда высококлассных специалистов под руководством главного кардиохирурга Петербурга Геннадия Хубулавы. Хирургическое вмешательство длилось примерно шесть часов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Беглов.
— Благодарю наших врачей за знания, самоотдачу и ежедневный труд, — сказал Беглов.
Градоначальник напомнил, что раньше пересадку сердца в Петербурге делали только в Федеральном центре имени Алмазова, который работает на всю Россию. Выяснилось, что из 50 операций в год только 10−15 приходится на петербуржцев. После этого было принято решение развивать городской трансплантационный центр на базе Мариинской.
Медицинское учреждение оснастили аппаратами искусственного кровообращения, ЭХО-диагностики и другим современным оборудованием. Теперь местные жители могут там получить такую помощь по ОМС.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что в Северной столице открыли первый центр лечения нейродегенеративных заболеваний. К слову, пациентов, страдающих подобными недугами, в пределах города насчитывается более 12 тысяч.