Вторая трансплантация сердца прошла успешно в Мариинской больнице

Градоначальник напомнил, что раньше пересадку сердца в Петербурге делали только в Федеральном центре имени Алмазова, который работает на всю Россию. Выяснилось, что из 50 операций в год только 10−15 приходится на петербуржцев. После этого было принято решение развивать городской трансплантационный центр на базе Мариинской.