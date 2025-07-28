Владелец «Акрона» Павел Морозов: новые фамилии в команде еще появятся

Учредитель тольяттинской команды рассказал о трансферной политике «красно-черных» в нынешнем сезоне.
После двух туров РПЛ «молодые и звонкие» идут на втором месте с четырьмя очками. Стартовали с ничьи с «Крыльями Советов» в Самаре. А в субботу разобрались с «Сочи» на «Фиште» — 4:0 (6+).
При этом к волжанам присоединились вратарь Виталий Гудиев, а также полузащитники Хетаг Хосонов и Никита Базилевский. Последний — воспитанник петербургского «Зенита».
«Много раз слышал про “фактор второго сезона”, “будет сложнее”. У нас никогда его не было, поэтому “начнем играть — посмотрим”. Сейчас получается, что пока уверенно идем», — объяснил владелец «Акрона» Павел Морозов.
Добавил: впереди важные встречи с «Балтикой» в Кубке и со «Спартаком» в третьем туре Премьер-лиги (6+). Второй матч, уверен учредитель тольяттинского клуба, будет определяющим.
Также рассказал, что сейчас у его команды есть сбалансированный бюджет. Причем брать новичков «за любые деньги» не собираются.
«Есть определенная политика трансферной кампании. Были переговоры с игроками, которых хотели подписать, но в какой-то момент не получилось договориться. Естественно, трансферное окно не закончилось. Думаю, новые фамилии еще появятся в составе», — подчеркнул Морозов в разговоре с «РБ Спорт».
Недавно сообщали, что «Акрон» стал первым по ожидаемым голам во втором туре РПЛ.
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