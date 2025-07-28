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В Самарской области 3 августа отметят 35-летие дома-музея Ильи Репина

3 августа в селе Ширяево Самарской области пройдет традиционный праздник искусств «Репин навсегда» (0+), приуроченный ко дню рождения великого художника Ильи Ефимовича Репина.

3 августа в селе Ширяево Самарской области пройдет традиционный праздник искусств «Репин навсегда» (0+), приуроченный ко дню рождения великого художника Ильи Ефимовича Репина.

В этом году событие также посвящено 35-летию открытия дома-музея Репина, входящего в историко-музейный комплекс Ширяево.

Гостей ждёт концерт Волжского народного хора и артистов театра «Самарская площадь», выставка Александра Башкирова, мастер-классы и экскурсии.

Начало в 12:00. Входной билет — 400 рублей.

Ранее мы писали, Музей Эльдара Рязанова проведёт 2 и 3 августа шахматный турнир (12+), детскую игру (0+) и лекцию по психологии кино (18+).

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