В Самарской области 3 августа отметят 35-летие дома-музея Ильи Репина

3 августа в селе Ширяево Самарской области пройдет традиционный праздник искусств «Репин навсегда» (0+), приуроченный ко дню рождения великого художника Ильи Ефимовича Репина.
В этом году событие также посвящено 35-летию открытия дома-музея Репина, входящего в историко-музейный комплекс Ширяево.
Гостей ждёт концерт Волжского народного хора и артистов театра «Самарская площадь», выставка Александра Башкирова, мастер-классы и экскурсии.
Начало в 12:00. Входной билет — 400 рублей.
Ранее мы писали, Музей Эльдара Рязанова проведёт 2 и 3 августа шахматный турнир (12+), детскую игру (0+) и лекцию по психологии кино (18+).
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.