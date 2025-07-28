В Красноярске полицейские провели масштабный рейд по «наливайкам»

Во всех районах Красноярска полицейские провели рейд по «наливайкам», расположенных в жилых домах. В краевом МВД уточнили, что мероприятие провели ночью.
Торговые точки проверили на предмет соблюдения законодательства по осуществлению розничной продажи алкогольной продукции. Оказалось, что в 35 заведениях продают спиртное после 23:00 часов.
На нарушителей собрали административные материалы по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Теперь бизнесменам грозит штраф до 40 тысяч рублей.
Кроме того, еще в двух магазинах выявили продажу крепкого алкоголя без регистрации юридического лица — это может грозить штрафом до 200 тысяч рублей. Спиртное изъяли.