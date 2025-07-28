Выявлены 57 ранее неизвестных участков ДНК, связанных с развитием заикания

При этом исследователи обнаружили, что выявленная ими совокупность генов позволяет более точно оценить риск развития заикания среди мужчин, чем среди женщин. Это потенциально связано с тем, что мужчины в среднем в четыре раза чаще страдают от этой проблемы и при этом она у них чаще сохраняется во взрослые годы жизни. Последующее изучение выявленных вариаций в структуре ДНК поможет понять, почему это так, а также приблизиться к раскрытию механизмов развития заикания, подытожили исследователи.