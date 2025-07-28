Власти предупредили о перерывах в телерадиовещании в Калининградской области

В Калининградской области 31 июля с 10:00 до 17:00 ожидаются перерывы в эфирном телерадиовещании. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Перерывы связаны с проведением филиалом РТРС «Калининградский ОРТПЦ» плановых монтажных работ на антенно-мачтовом сооружении на Советском проспекте в Калининграде.
«С 10.00 до 17.00 в областном центре ожидаются перерывы эфирного телевещания каналов первого и второго мультиплексов, а также радиостанций “Маяк”, “Вести ФM”, “Радио России”, “Радио Вера”, “Радио Гордость”, “Русское радио”, “Новое радио”, “Studio 21”, “Радио 7”, “Ретро FM”, “Бизнес ФМ”, “Комсомольская правда”, “ПИ ФМ”, “DFM”», — говорится в сообщении пресс-службы.